У Львові до 14 років в'язниці засудили пожежника так званого "МЧС ЛНР"

У Львові за колабораційну діяльність засудили пожежника так званого "МЧС ЛНР" до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року, перебуваючи на окупованій території Луганської області, 42-річний пожежник-рятувальник ГУ ДСНС України почав працювати на росіян.

"Обвинувачений зрадив присязі працівника правоохоронного органу і добровільно склав присягу на вірність псевдореспубліці. Він зайняв посаду у так званому "МЧС ЛНР"", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку призначили покарання – 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах терміном на 12 років з конфіскацією всього майна.