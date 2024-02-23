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У Львові до 14 років в'язниці засудили пожежника так званого "МЧС ЛНР"
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У Львові до 14 років в'язниці засудили пожежника так званого "МЧС ЛНР"

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У Львові до 14 років в'язниці засудили пожежника так званого &quot;МЧС ЛНР&quot;
Засуджений пожежник так званого "МЧС ЛНР". Фото: пресслужба управління СБУ Львівській області/Facebook

У Львові за колабораційну діяльність засудили пожежника так званого "МЧС ЛНР" до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року, перебуваючи на окупованій території Луганської області, 42-річний пожежник-рятувальник ГУ ДСНС України почав працювати на росіян.

"Обвинувачений зрадив присязі працівника правоохоронного органу і добровільно склав присягу на вірність псевдореспубліці. Він зайняв посаду у так званому "МЧС ЛНР"", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку призначили покарання – 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах терміном на 12 років з конфіскацією всього майна.

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