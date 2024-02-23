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Амфетамін, канабіс та інші психотропи: поліцейські викрили дилера на Оболоні
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Амфетамін, канабіс та інші психотропи: поліцейські викрили дилера на Оболоні

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Приготував понад 70 згортків із психотропами для збуту: затримали наркозбувача в Києві
Пакунки з нарковмісними речовинами, вилучені в підозрюваного під час слідчих дій, Київ, 23 лютого 2024 р. Фото: Поліція Києва/Facebook

В Оболонському районі Києва поліцейські затримали молодика, в кишенях якого знайшли згортки з психотропами. Вдома у чоловіка виявили ще понад 70 пакунків наркотичних речовин, розфасованих для продажу.

Про це інформує поліція Києва у Facebook.

Під час комплексного відпрацювання Оболонського району працівники поліції виявили чоловіка, який мав при собі розфасовані по пакунках психотропні речовини. На місце події викликали слідчо-оперативна групу райуправління поліції.

При поверхневій перевірці молодика слідчі вилучили з його кишені 5 згортків із метамфетаміном, а під час обшуку за його місцем проживання вилучили ще 72 пакунки психотропів, 2 пакети з канабісом, а також засоби для фасування.

Дилером виявився 26-річний уродженець Кривого Рогу, який раніше притягувався до відповідальності за подібний злочин. Чоловікові повідомили про нову підозру за ч. 2 ст. 307Незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу у великих розмірах з метою збуту Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 223 600 гривень.

Що відомо про затримання наркоторговців у Києві та області

Наркотики, психотропи, канабіс і навіть галюциногенні гриби — заборонені речовини на 5 млн грн вилучила поліція в учасників міжнародної наркоорганізації. "Товар" ввозили з-за кордону в побутовій техніці.

У Києві правоохоронці викрили іноземця на продажі наркотиків. Він вже був ув'язненим за наркозлочин і організував наркобізнес із СІЗО.

На Київщині правоохоронці виявили нарколабораторію і перекрили канал збуту зброї по всій території України. Виробництво амфетаміну організував житель Білоцерківщини.

У Березані затримали уродженця Тернопільщини з наркотиками. Згортки з амфетаміном та екстазі чоловік планував розкласти по місту.

Шістьох людей, які масово збували кокаїн, амфетамін, викрили у столиці. Вони продавали наркотики через соцмережі, а доставляли "товар" через служби таксі.

У селищі Баришівка затримали чоловіка, в машині якого виявили понад 100 згортків з психотропами на 400 тисяч гривень.

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