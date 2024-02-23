Впродовж доби енергетики відновили електропостачання для 1,4 тисячі жителів Дніпропетровщини на півдні області, домівки яких були знеструмлені через обстріли.

Про це йдеться у пресрелізі компанії ДТЕК Дніпровські електромережі, який отримало Суспільне.

За добу, 22 лютого, енергетикам вдалося поновити роботу електромереж для 1389 родин на півдні області, оселі яких були знеструмлені в результаті обстрілів.

Без світла залишається ще близько 3 домівок.

"Енергетики роблять все, щоб найскоріше їх заживити", – йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро