Впродовж доби енергетики відновили електропостачання для 1,4 тисячі жителів Дніпропетровщини на півдні області, домівки яких були знеструмлені через обстріли.
Про це йдеться у пресрелізі компанії ДТЕК Дніпровські електромережі, який отримало Суспільне.
За добу, 22 лютого, енергетикам вдалося поновити роботу електромереж для 1389 родин на півдні області, оселі яких були знеструмлені в результаті обстрілів.
Без світла залишається ще близько 3 домівок.
"Енергетики роблять все, щоб найскоріше їх заживити", – йдеться у повідомленні.
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