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Впродовж доби енергетики відновили електропостачання для 1,4 тисячі жителів Дніпропетровщини
ЕНЕРГЕТИКАРегіони

Впродовж доби енергетики відновили електропостачання для 1,4 тисячі жителів Дніпропетровщини

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Впродовж доби енергетики відновили електропостачання для 1,4 тисячі жителів Дніпропетровщини
Ілюстративне фото. Кадр з відео Суспільне Донбас

Впродовж доби енергетики відновили електропостачання для 1,4 тисячі жителів Дніпропетровщини на півдні області, домівки яких були знеструмлені через обстріли.

Про це йдеться у пресрелізі компанії ДТЕК Дніпровські електромережі, який отримало Суспільне.

За добу, 22 лютого, енергетикам вдалося поновити роботу електромереж для 1389 родин на півдні області, оселі яких були знеструмлені в результаті обстрілів.

Без світла залишається ще близько 3 домівок.

"Енергетики роблять все, щоб найскоріше їх заживити", – йдеться у повідомленні.

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