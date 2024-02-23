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Малюнки дітей з тимчасово окупованого Мелітополя представили на виставці в Німеччині
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Малюнки дітей з тимчасово окупованого Мелітополя представили на виставці в Німеччині

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В Німеччині представили малюнки дітей з тимчасово окупованого Мелітополя
Виставка в Хемніці, Німеччина. Фото: Telegram / Іван Федоров

Малюнки дітей з тимчасово захопленого Мелітополя, Запорізької області представили на мистецькій виставці в Хемніці, Німеччина.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На виставці також представлені сім мистецьких робіт дітей з тимчасово окупованого Мелітополя:

"В них — про Україну та мир, і про дім, який довелося покинути через війну", — зауважив очільник ЗОВА.
Малюнки дітей з тимчасово окупованого Мелітополя представили на виставці в Німеччині
Роботи дітей з тимчасово окупованого Мелітополя. Фото: Telegram / Іван Федоров

Як зазначено на сайті міста Хемніц, виставка дитячої творчості "Кольорові мрії про мир" налічує 39 робіт. Її проводять в рамках ініціативи "Мери за мир".

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