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У Миколаєві відновили лікарню, пошкоджену під час російської атаки у 2022 році
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У Миколаєві відновили лікарню, пошкоджену під час російської атаки у 2022 році

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У Миколаєві відновили лікарню, пошкоджену під час російської атаки у 2022 році
Миколаївська міська лікарня №4. Фото: Міністерство охорони здоров'я України

У Миколаєві відновили Міську лікарню №4, яку було двічі пошкоджено через обстріли армії РФ у перший рік повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Від початку війни Миколаївщина зазнавала постійних ракетних обстрілів. Внаслідок чого були повністю зруйновані або пошкоджені цивільні об'єкти, зокрема й медичні.

"У липні та вересні 2022 року внаслідок ракетних обстрілів регіону у будівлях Міської лікарні №4 пошкодили понад 900 квадратних метрів вікон, дверей та фасад лікарні", — йдеться у повідомленні.

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Пошкоджений кабінет, Миколаїв Фото: Міністерство охорони здоров'я України
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Пошкоджений кабінет, Миколаїв Фото: Міністерство охорони здоров'я України
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Пошкоджений кабінет, Миколаїв Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Від початку війни лікарня продовжує надавати спеціалізовану медичну допомогу населенню регіону. У середньому за рік лікарями стаціонару надається медична допомога понад семи тисячам пацієнтів.

"За підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста міста Одеса та благодійної організації "Лікарі без кордонів" у медзакладі повністю замінили вікна та двері. Крім того, було проведено поточний ремонт", — повідомили у Міністерстві.

Що відомо про руйнування медичних закладів України через війну

Станом на лютий 2024 року на Миколаївщині повністю відновили 80 об’єктів медзакладів та ще 51 частково. Загалом в Україні пошкоджено 1525 медзакладів та 197 – зруйновані вщент. 506 об’єктів медзакладів вдалося відновити повністю та ще 359 – відновлені частково.

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