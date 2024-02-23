Депутат Полтавської міськради Євген Момонт подав заяву про складання своїх повноважень. Рішення підтримали на сесії 23 лютого. Інформація стала відома з відеотрансляції.

Євген Момонт, який склав депутатські повноваження, раніше представляв фракцію партії "Опозиційна платформа – за життя", потім вийшов з неї.

Депутат подав заяву про дострокове припинення повноважень. На сесії 23 лютого рішення підтримали 36 обранців із 39 зареєстрованих. Троє не голосували.

Замість Євгена Момонта до складу депутатів не зможуть долучити іншу людину, оскільки діяльність партії "ОПЗЖ" заборонив Верховний суд у вересні 2022-го.

Що відомо

У Полтавській міськраді розформували фракцію "ОПЗЖ" 31 травня 2022 року. Тоді про вихід депутатів із "Опозиційної платформи – за життя" повідомив тогочасний голова громади Олександр Мамай під час позачергової сесії.

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