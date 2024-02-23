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Українські військові відбили 30 штурмів армії РФ в районі Новомихайлівки
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Українські військові відбили 30 штурмів армії РФ в районі Новомихайлівки

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Українські військові відбили 30 штурмів армії РФ в районі Новомихайлівки
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські окупаційні війська 22 лютого збільшили кількість атак на Мар'їнському напрямку. Українські військові в районі Новомихайлівки відбили 30 штурмів російської піхоти.

Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розказав речник 79-ї Окремої десантно-штурмової бригади Ярослав Чепурний.

"На смузі оборони нашої бригади було 30 штурмових дій. Штурмували наші позиції з кількох штурмових напрямків: і з південного, і з північного, і зі східного. Абсолютно всі підрозділи бригади, які несуть оборону в районі населеного пункту Новомихайлівка вчора були задіяні по відбиттю цих штурмових дій противника", — розказав він.

За його інформацією, російські війська атакують лише піхотою без підтримки бронетехніки.

"Останнім часом він ворог застосовує все менше бронетехніки. Все більше діє невеличкими піхотними групами", — зауважив Чепурний.

Також він додав, що від початку лютого 2024 року військові 79-ї ОДШБр знищили 33 одиниці російської броньованої техніки. Це в кілька разів менше ніж у січні, хоча кількість атак окупантів зросла.

"Штурми у нас продовжуються щодня два останні місяці. І в січні, і в лютому рідко бували дні, коли не буває штурмових дій. А останні 2-3 тижні — це просто щодня штурми. Ситуація складна, напружена, але контрольована", — додав речник.

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 22 лютого російські окупаційні війська 43 рази атакували на Мар'їнському напрямку.

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