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У Хмельницькому презентували новий блок марок, присвячений російсько-українській війні
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У Хмельницькому презентували новий блок марок, присвячений російсько-українській війні

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У Хмельницькому презентували новий блок марок, присвячений російсько-українській війні
Фото: Суспільне Хмельницький

Сьогодні, 23 лютого 2024 року, у Хмельницькому на Майдані Незалежності відбулось спецпогашення нового поштового блоку "І буде весна". У блоці є чотири марки зі світлинами воєнного часу. Тираж марок — 250 тисяч примірників.

Про це Суспільне Хмельницький розповів директор з розвитку мережі Хмельницького регіону "Укрпошти" Олександр Луков.

За його словами, від сьогодні стартує у продажі новий блок поштових марок "І буде весна".

"Це поштовий випуск із найкращими світлинами воєнного часу. Таким чином ми вшановуємо героїчний спротив українського народу російській армії у війні, що триває вже 10 років", — говорить Олександр.

У Хмельницькому відбулося спецпогашення нового поштового блоку, 23 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький.
У Хмельницькому відбулося спецпогашення нового поштового блоку, 23 лютого 2024. Фото: Суспільне Хмельницький.

З його слів, поштовий блок складається з чотирьох марок.

"Перша марка — це "Захоплення аеропорту "Бельбек" 2014 рік. Друге фото — "Кохання не спинити Харків" 2022 рік. Тут зображені медики-волонтери на весільній фотосесії у дворі зруйнованого російськими ракетами будинку в Харкові. На третій світлині "Світло переможе Азовсталь" зображений воїн у променях сонця на "Азовсталі". Це легендарний автопортрет, зроблений захисником Дмитром Козацьким у травні 2022 року під час героїчної оборони "Азовсталі". І ще одна марка — "Руки піхотинця", Бахмут 2023 рік. Світлина зроблена за кількасот метрів від найгарячішої точки на той момент", — розповів Олександр Луков.

Тираж поштових марок — 250 тисяч примірників. Загальна вартість блоку — 90 гривень.

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