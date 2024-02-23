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Миколаївці чули вибух у декількох районах міста під час повітряної тривоги
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Миколаївці чули вибух у декількох районах міста під час повітряної тривоги

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Вдень 23 лютого у Миколаєві пролунали вибухи. Міський голова запевнив, що вони були за межами міста.

Сигнал повітряної тривоги пролунав у Миколаєві та області о 10:33. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Близько 11:00 у декількох районах Миколаєва було чутно звуки вибуху. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що вони були за містом.

Об 11:27 у регіоні оголосили про відбій повітряної тривоги.

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