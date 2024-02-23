Миколаївці чули вибух у декількох районах міста під час повітряної тривоги

Вдень 23 лютого у Миколаєві пролунали вибухи. Міський голова запевнив, що вони були за межами міста.

Сигнал повітряної тривоги пролунав у Миколаєві та області о 10:33. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Близько 11:00 у декількох районах Миколаєва було чутно звуки вибуху. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що вони були за містом.

Об 11:27 у регіоні оголосили про відбій повітряної тривоги.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.