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На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Василем Гунтиновичем
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На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Василем Гунтиновичем

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На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Василем Гунтиновичем
Фото: Великолучківська територіальна громада/Facebook. Колаж: Суспільне Ужгород

У селі Великі Лучки Мукачівського району 22 лютого попрощалися з полеглим захисником Василем Гунтиновичем.

Про це повідомили на сторінці Великолучківської територіальної громади у Facebook.

Чин похорону та прощання з військовим відбулися у Свято-Троїцькій церкві.

"Військовослужбовець загинув 3 лютого, захищаючи усіх нас від російських окупантів. Громада села Великі Лучки зустріли полеглого воїна живим коридором та провели в останню дорогу", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Василем Гунтиновичем
Фото: Великолучківська територіальна громада/Facebook. Колаж: Суспільне Ужгород

Вічна та світла пам'ять Герою!

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