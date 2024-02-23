На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Василем Гунтиновичем

У селі Великі Лучки Мукачівського району 22 лютого попрощалися з полеглим захисником Василем Гунтиновичем.
Про це повідомили на сторінці Великолучківської територіальної громади у Facebook.
Чин похорону та прощання з військовим відбулися у Свято-Троїцькій церкві.
"Військовослужбовець загинув 3 лютого, захищаючи усіх нас від російських окупантів. Громада села Великі Лучки зустріли полеглого воїна живим коридором та провели в останню дорогу", — йдеться у повідомленні.
Фото: Великолучківська територіальна громада/Facebook. Колаж: Суспільне Ужгород
Вічна та світла пам'ять Герою!
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