У Калуші, що на Івано-Франківщині, 22 лютого автомобіль, яким кермував 33-річний чоловік, наїхав на місцеву жительку.

Про це пишуть на Facebook-сторінці поліції Івано-Франківської області.

Як йдеться у повідомленні, дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Сівецькій приблизно о 14:00. 33-річний керманич Volkswagen Caddy, здаючи назад, наїхав на перехожу 1956 року народження. Її з травмами доправили у лікарню.

Водія перевірили на стан сп’яніння. Він був тверезим, повідомляють поліцейські.

Слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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