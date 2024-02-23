В Івано-Франківську поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві своєї сусідки — 64-річної жінки.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції в області.

Як йдеться у дописі, 22 лютого на лінію "102" надійшло повідомлення від жителя Івано-Франківська. Він розповів, що виявив мертвою свою родичку в її квартирі.

Слідчі з'ясували, що упродовж дня 64-річна жінка пила спиртні напої з 37-річним сусідом. Під час застілля між ними виникла сварка, під час якої чоловік задушив франківку.

Поліцейські вилучили речові докази. Їх скерували на експертизу. Чоловіка затримали. Наразі йому готують підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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