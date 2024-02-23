Вінницька міська рада виділила понад 103 мільйони гривень на потреби військових і укриття для дитсадків. Відповідне рішення прийняли на сесії 23 лютого.
Вінницький міський голова Сергій Моргунов повідомив, що гроші будуть спрямовані на:
- 27 млн грн – субвенції для трьох військових частин на засоби зв'язку та автомобілі.
- 20 млн грн – на придбання необхідного обладнання відповідно до запитів оборонців.
- 28,6 млн грн субвенцій – різним підрозділам МВС, зокрема бригадам "Лють" та "Червона калина". За ці кошти нацгвардійці планують закупити, зокрема, автомобілі, БпЛА та інше спецобладнання.
- 27,7 млн грн – на укриття біля садочків №5 та № 36.
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