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Понад 103 мільйони на потреби військових і укриття для дитсадків: сесія Вінницької міськради
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Понад 103 мільйони на потреби військових і укриття для дитсадків: сесія Вінницької міськради

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Понад 103 мільйони на потреби військових і укриття для дитсадків: сесія Вінницької міськради
Ілюстративне фото: Getty Images

Вінницька міська рада виділила понад 103 мільйони гривень на потреби військових і укриття для дитсадків. Відповідне рішення прийняли на сесії 23 лютого.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов повідомив, що гроші будуть спрямовані на:

  • 27 млн грн – субвенції для трьох військових частин на засоби зв'язку та автомобілі.
  • 20 млн грн – на придбання необхідного обладнання відповідно до запитів оборонців.
  • 28,6 млн грн субвенцій – різним підрозділам МВС, зокрема бригадам "Лють" та "Червона калина". За ці кошти нацгвардійці планують закупити, зокрема, автомобілі, БпЛА та інше спецобладнання.
  • 27,7 млн грн – на укриття біля садочків №5 та № 36.

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