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Киян попереджають про погіршення якості повітря: у Києві горів склад
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Киян попереджають про погіршення якості повітря: у Києві горів склад

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Киян попереджають про погіршення якості повітря: у Києві горів склад
Пожежні збираються на виклик. Фото (ілюстративне): ДСНС м. Києва/Facebook

У Подільському районі Києва сьогодні, 23 лютого, горіли складські приміщення. На місці працювали усі аварійно-рятувальні служби.

Про це у Telegram повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що у зв'язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря. В адміністрації радять, що робити, якщо опинилися в місцях задимлення. До поліпшення ситуації зі станом повітря потрібно:

  • закрити вікна
  • обмежити перебування на вулиці
  • пити багато води
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

"Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку Київ Цифровий", — йдеться у повідомленні.

У Державній службі із надзвичайних ситуації Києва поінформували, що повідомлення про пожежу на вулиці Новокостянтинівській у Подільському районі надійшло о 10:18. Загоряння виникло в складському приміщенні, де зберігались автозапчастини.

"Пожежу на площі 200 кв.м було локалізовано об 11:36 та ліквідовано об 11:46. Під час ліквідації було виявлено жінку з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Потерпілу передано медикам для подальшої госпіталізації", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС зауважили, що на місці події працювало 12 одиниць техніки та 50 рятувальників. Причини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Що відомо про пожежі в Києві та області

У Бучанському районі Київщини вночі, 2 лютого, горів двоповерховий житловий будинок. Пожежники врятували сімох людей, серед яких були діти. У Білій Церкві рятувальники ліквідували пожежу на території автопідприємства. Вогонь знищив пасажирський автобус і пошкодив адмінбудівлю. Потерпілих немає.

У Бориспільському районі Київщини рятувальники виявили тіло чоловіка під час гасіння пожежі в приватному будинку. Причиною займання могла стати несправна піч.

На столичних Позняках загасили пожежу у школі. Зайнялося у навчальному класі на другому поверсі. Жертв та постраждалих немає.

Також київські рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домогосподарства в Деснянському районі Києва. Вогонь із сауни перекинувся на житловий будинок. Обійшлося без потерпілих.

Пожежа, яка сталася у столичному ТРЦ, виникла внаслідок умисного підпалу Його здійснив 7-річний хлопчик — відвідувач парку розваг. У житловому будинку в Києві загорівся сміттєзбірник. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.

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