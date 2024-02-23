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На Львівщині нетверезий водій наїхав на пішохода
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На Львівщині нетверезий водій наїхав на пішохода

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На Львівщині нетверезий водій наїхав на пішохода
Місце ДТП у Новояворівську, 22 лютого 2024. Фото: пресслужба поліції Львівської області

Вчора, 22 лютого, о 17:30 на вулиці Степана Бандери в Новояворівську нетверезий водій наїхав на 65-річного місцевого мешканця. Чоловіка госпіталізували.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля "BMW", 25-річний житель Новояворівська, наїхав на пішохода, 65-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП чоловіка госпіталізували з травмами.

За даними правоохоронців, водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Триває слідство. Санкція статті — позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

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