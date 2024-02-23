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Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому воїну з Тернопільщини
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Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому воїну з Тернопільщини

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Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому воїну з Тернопільщини
Фото: Кременецька РДА

На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстрували звернення про надання звання Героя України загиблому військовому з Тернопільщини Василю Бойку.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Уродженець села Великий Кунинець, солдат Василь Бойко у травні 2022 року приєднався до лав ЗСУ.

"Перебував на Донецькому напрямку. Сьомого березня 2023 року в районі населеного пункту міста Авдіївка, виконуючи чергове бойове завдання, внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу отримав травми несумісні з життям. До 21 квітня 2023 року вважався зниклим безвісти, 28 квітня 2023 року його похоронили у рідному селі", — йдеться у повідомленні.

Петицію зареєстрували 8 січня 2024 року. Станом на сьогодні, 23 лютого 2023 року, вона набрала 15 218 голосів з 25 000 необхідних.

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