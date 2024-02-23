У Києві засудили чоловіка, який вбив і пограбував літню жінку

За звинуваченням прокурорів Київської міської прокуратури суд оголосив вирок раніше судимому 30-річному уродженцю Херсонської області. Чоловік з корисливих мотивів напав і вбив літню жінку.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Слідство встановило, що обвинувачений був знайомий із жертвою, яка жила на Борщагівці. На її прохання він кілька разів купував ліки та допомагав донести важкі пакети з магазину.

Правоохоронці поінформували, що у листопаді 2022 року, знаючи, що 83-річна жінка живе сама, чоловік прийшов до неї допомогти розібратися із налаштуваннями телефону. Вона попросила підключити їй в телефоні смс-банкінг та дала свій мобільний телефон і пенсійну банківську картку.

Обвинувачений, який ніде не працював та не мав постійного місця проживання, напав на літню жінку, повалив її на ліжко, схопив руками за шию та почав душити.

"Смерть потерпілої настала від механічної асфіксії, внаслідок задушення руками. Після цього зловмисник забрав з квартири її мобільний телефон, телевізор, інші особисті речі та втік з місця вчинення злочину. Його затримали вже наступного дня. При затриманні вилучили сережку, картку киянина, ключі від квартири та мобільний телефон вбитої", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в суді обвинувачений заперечував свою причетність до злочинів. Але, зважаючи на сукупність доказів, суд визнав вину чоловіка. За ч.4 ст.187, п.6 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України його засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Що відомо про інші випадки нападів та вбивств у Києві

Чоловік у Києві напав на водія маршрутки. Поки поранений в крові просив допомогу, зловмисник викрав усю виручку та втік.

Київські оперативники затримали підозрюваного у розбійному нападі і пограбуванні жінки. Потерпіла отримала кошти за продаж квартири. Нападник підстеріг її в під'їзді і відібрав усі гроші.

Також у столиці правоохоронці затримали підозрюваного, який задушив свою сестру. Після скоєного чоловік обікрав помешкання та втік. Наразі йому загрожує довічне позбавлення волі.

34-річного киянина, поліція підозрює у вбивстві пенсіонера. Чоловік понад 10 років доглядав за ним і отримував гроші від родичів. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив літнього чоловіка.

Українські правоохоронці викрили громадянина іноземної держави, який замовив убивство власника стоматологічного бізнесу в Києві. Слідство встановило, іноземець підшукав кілера і оплатив його "роботу". Підозрюваного затримали, йому загрожує довічне ув'язнення.

У столиці засудили чоловіка, який удруге скоїв убивство. Згідно із вироком, він має провести за ґратами 14 років. Обвинувачений під час вживання спиртних напоїв посварився зі знайомим та задушив його петлею.

Також засудили до довічного позбавлення волі чоловіка, який вбив двох жінок. Обвинувачений вирішив позбавити життя знайому та її доньку для того, щоб заволодіти їхнім майном. Одну він убив струмом, іншу — задушив.