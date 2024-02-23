НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Києві засудили чоловіка, який вбив і пограбував літню жінку
ВБИВСТВОКРИМІНАЛПРОКУРАТУРАРегіони

У Києві засудили чоловіка, який вбив і пограбував літню жінку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

За звинуваченням прокурорів Київської міської прокуратури суд оголосив вирок раніше судимому 30-річному уродженцю Херсонської області. Чоловік з корисливих мотивів напав і вбив літню жінку.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Слідство встановило, що обвинувачений був знайомий із жертвою, яка жила на Борщагівці. На її прохання він кілька разів купував ліки та допомагав донести важкі пакети з магазину.

Правоохоронці поінформували, що у листопаді 2022 року, знаючи, що 83-річна жінка живе сама, чоловік прийшов до неї допомогти розібратися із налаштуваннями телефону. Вона попросила підключити їй в телефоні смс-банкінг та дала свій мобільний телефон і пенсійну банківську картку.

Обвинувачений, який ніде не працював та не мав постійного місця проживання, напав на літню жінку, повалив її на ліжко, схопив руками за шию та почав душити.

"Смерть потерпілої настала від механічної асфіксії, внаслідок задушення руками. Після цього зловмисник забрав з квартири її мобільний телефон, телевізор, інші особисті речі та втік з місця вчинення злочину. Його затримали вже наступного дня. При затриманні вилучили сережку, картку киянина, ключі від квартири та мобільний телефон вбитої", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в суді обвинувачений заперечував свою причетність до злочинів. Але, зважаючи на сукупність доказів, суд визнав вину чоловіка. За ч.4 ст.187Розбій, п.6 ч.2 ст.115Умисне вбивство Кримінального кодексу України його засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Що відомо про інші випадки нападів та вбивств у Києві

Чоловік у Києві напав на водія маршрутки. Поки поранений в крові просив допомогу, зловмисник викрав усю виручку та втік.

Київські оперативники затримали підозрюваного у розбійному нападі і пограбуванні жінки. Потерпіла отримала кошти за продаж квартири. Нападник підстеріг її в під'їзді і відібрав усі гроші.

Також у столиці правоохоронці затримали підозрюваного, який задушив свою сестру. Після скоєного чоловік обікрав помешкання та втік. Наразі йому загрожує довічне позбавлення волі.

34-річного киянина, поліція підозрює у вбивстві пенсіонера. Чоловік понад 10 років доглядав за ним і отримував гроші від родичів. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив літнього чоловіка.

Українські правоохоронці викрили громадянина іноземної держави, який замовив убивство власника стоматологічного бізнесу в Києві. Слідство встановило, іноземець підшукав кілера і оплатив його "роботу". Підозрюваного затримали, йому загрожує довічне ув'язнення.

У столиці засудили чоловіка, який удруге скоїв убивство. Згідно із вироком, він має провести за ґратами 14 років. Обвинувачений під час вживання спиртних напоїв посварився зі знайомим та задушив його петлею.

Також засудили до довічного позбавлення волі чоловіка, який вбив двох жінок. Обвинувачений вирішив позбавити життя знайому та її доньку для того, щоб заволодіти їхнім майном. Одну він убив струмом, іншу — задушив.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
В Івано-Франківську затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві своєї сусідки
В Івано-Франківську затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві своєї сусідки
Справа Діани Хріненко: у кропивницькому суді продовжують вивчати відеодокази у справі вбивства школярки
Справа Діани Хріненко: у кропивницькому суді продовжують вивчати відеодокази у справі вбивства школярки
Чотири вбивства, Північна Салтівка, суд
Потрійне вбивство, наїзд на пішохода та замах. У Харкові почався суд над 22-річним підозрюваним
Посварилися: на Черкащині чоловіка підозрюють у смерті жінки
Посварилися: на Черкащині чоловіка підозрюють у смерті жінки
На початок