Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Житомирщини. У поліції області спростували інформацію, що з'явилася у деяких соцмережах та пабліках, із зафільмованою роботою правоохоронців у Малині.

Пресофіцерка СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк розповіла Суспільному, що контррозвідувальні заходи можуть охоплювати увесь регіон або ж проводитися в окремих районах, територіальних громадах, населених пунктах чи об'єктах. СБУ здійснює такі заходи у взаємодії з Національною поліцією, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією.

"Мета — запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи проводять з урахуванням правового режиму воєнного стану", — повідомила Ірина Мартинюк.

За її словами, під час проведення безпекових заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів людей та огляд автомобілів.

"У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих громадян може проводиться додаткова перевірка. Крім того, здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів. СБУ просить із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", — розповіла пресофіцерка СБУ в Житомирській області.

У поліції Житомирської області спростували інформацію, що з'явилася у деяких соцмережах та пабліках, із зафільмованою роботою правоохоронців у Малині, де ніби працівники ТЦК та поліції ходять приватним сектором зі зброєю.

"22 лютого 2024 року поліцейські відділення поліції №1 Малина Коростенського райуправління поліції спільно з працівниками СБУ в Житомирській області, Національної гвардії України та військової служби правопорядку на території міста проводили оперативно-профілактичне відпрацювання. Працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки участі у цих заходах не брали. Повістки ТЦК за участю працівників поліції не вручалися", — повідомили у поліції та додали, що усі дії правоохоронці проводять у межах чинного законодавства, із чітким дотриманням прав і свобод громадян, як це гарантує Конституція України, а також відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

"Закликаємо жителів області та представників засобів масової інформації не поширювати недостовірну та неперевірену інформацію", — наголосили у поліції.

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