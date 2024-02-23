У селі на Закарпатті сталася пожежа у будинку

На Закарпатті у селі Біловарці Тячівського району 22 лютого сталася пожежа у будинку. Вогонь знищив дах будинку та речі домашнього вжитку.

Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області.

За інформацією відомства, про пожежу рятувальників повідомила власниця господарства після того, як прокинулась від тріску покрівлі.

"За попередньою інформацією, імовірною причиною займання став неправильно вмонтований димар, від якого полум’я поширилось дахом та вже поширювалось оселею", — йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС в Закарпатській області

Загорання на площі 140 квадратних метрів остаточно ліквідували близько 08:15. Вогонь знищив дах будинку та речі домашнього вжитку. Також пошкоджено частину крівлі, додали у ДСНС.

Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.

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