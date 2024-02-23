Городнянська міська лікарня на Чернігівщині уклала договір з Національною службою здоров'я на пакет "Мамографія". Запрацював мамограф з 12 лютого. Придбали його за кошти лікарні.

Про це Суспільному розповіла генеральна директорка Городнянської лікарні Ольга Ігнатенко.

"Це пріорітетна послуга, яка дає змогу жінкам проходити на місці обстеження молочних залоз і побачити новоутворення на ранніх стадіях. Так, за тиждень роботи, до нас звернулися понад 10 жінок. У двох виявили підозру на рак молочної залози та відправили їх на консультацію до онкодиспансеру у Чернігів. Придбали ми його за декілька мільйонів гривень".

Раніше, каже Ольга Ігнатенко, жінки за послугою мамографії їздили в Чернігів.

"Це не зручно було для жінок з громади. Не всі мали можливість їхати. Це від Городні до Чернігова 60 кілометрів, а є й села, які знаходяться за 30 кілометрів від Городні. На сьогодні логістика, стан доріг й автобусних маршрутів ускладнювала доступ жінок до послуг мамографії".

Мамографія в Городнянській лікарні безкоштовна для жінок. Щоб скористатися цією послугою, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря за направленням та пройти обстеження в рентгенологічному кабінеті.

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