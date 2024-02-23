Внаслідок атаки по Дніпру зруйновано три квартири у багатоповерхівці: що відомо

Внаслідок влучання дрона три квартири на восьмому та дев'ятому поверсі повністю зруйновані. Ще дві — пошкоджені. Повідомив Суспільному речник ДСНС в області Сергій Ковтонюк.

Міський голова Борис Філатов повідомив, що на місці події розшукують двох людей. Родичі 96-річного чоловіка зазначають, що він на момент влучання перебував у квартирі. Ще одну жінку розшукують, чи була вона в помешканні на момент вибуху невідомо.

"Зараз провели візуальний огляд, будемо разом з ДСНС вирішувати виселяти, два під'їзди це вже 100 відсотків, а що робити з домом... Зараз будинки, які знаходять поруч вони знеструмлені, немає ні тепла, ні світла, ні водопостачання. Як тільки нам дозволять рятувальники, чи буде технологічна перерва в розмірі завалів. Після цього наші аварійні служби будуть працювати в цьому напрямку, який чином надати як мінімум опалення в зруйновано у будинку", – зазначив він.

Міський голова Борис Філатов на місці влучання. Фото: Суспільне Дніпро

На місці події кореспондентам Суспільного повідомили, що знеструмленим залишається лише будинок в який влучив дрон, сусідні будинки до послуг під'єднали.

За словами директора департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Святослава Ткаченка, інформацію про пошкодження нині з'ясовують.

"І найближчим часом ці пошкодження будуть усуватися, після того, як ми отримаємо висновок нашого екскурсивістів. Поруч з даним будинком, який постраждав, є багатоквартирний будинок, в якому створена також ОСББ. За нашою інформацією, цей будинок не постраждав. Інший будинок, який знаходиться навпроти, постраждав", – каже він.

Святослав Ткаченко - директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Фото: Суспільне Дніпро

Жителі, помешкання яких було пошкоджене можуть звертатися на гарячу лінію міськради.

"Мешканці даного багатоквартирного будинку мають справу звернутися посередньо до департаменту спеціальної міської ради, також мають змогу звернутися на гарячу дію Дніпровської міської ради та до районних адміністрацій. Щодо даного будинку постраждали квартири, постраждали майно, постраждали вікна, постраждали стіни. Наразі ця інформація з'ясовується", – розповів Ткаченко.

Комунальники перевірятимуть пошкодження після того як завершиться пошуково-рятувальна операція .

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