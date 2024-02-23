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На Одещині судитимуть посадовця військової частини за підозрою у використанні бійців для будівництва дому тещі
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На Одещині судитимуть посадовця військової частини за підозрою у використанні бійців для будівництва дому тещі

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На Одещині судитимуть посадовця військової частини за підозрою у використанні бійців для будівництва дому тещі
Будинок, до зведення якого, за підозрою ДБР, залучали військових. Фото: ДБР

В Одеській області судитимуть посадовця військової частини за підозрою у використанні бійців для будівництва дому для своєї тещі.

Про це 23 лютого повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, заступник командира батальйону одної з військових частин Одещини майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок.

На Одещині судитимуть посадовця військової частини за підозрою у використанні бійців для будівництва дому тещі
Будинок, до зведення якого, за підозрою ДБР, залучали військових. Фото: ДБР

Відповідну вказівку чоловік дав у серпні 2022 року: бійці замість виконання своїх обов’язків мали будувати маєток для його тещі під Одесою. Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим.

На Одещині судитимуть посадовця військової частини за підозрою у використанні бійців для будівництва дому тещі
Затримання посадовця військової частини за підозрою у використанні бійців для будівництва дому тещі. Фото: ДБР

Як повідомили у ДБР, таким чином державі завдано збитків на суму майже 2 млн грн. Посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем, перевищенні службових повноважень, привласненні та розтраті майна. За це може загрожувати до 12 ув'язнення.

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