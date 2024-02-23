В Одеській області судитимуть посадовця військової частини за підозрою у використанні бійців для будівництва дому для своєї тещі.

Про це 23 лютого повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, заступник командира батальйону одної з військових частин Одещини майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок.

Будинок, до зведення якого, за підозрою ДБР, залучали військових. Фото: ДБР

Відповідну вказівку чоловік дав у серпні 2022 року: бійці замість виконання своїх обов’язків мали будувати маєток для його тещі під Одесою. Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим.

Затримання посадовця військової частини за підозрою у використанні бійців для будівництва дому тещі. Фото: ДБР

Як повідомили у ДБР, таким чином державі завдано збитків на суму майже 2 млн грн. Посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем, перевищенні службових повноважень, привласненні та розтраті майна. За це може загрожувати до 12 ув'язнення.

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