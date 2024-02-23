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На Запоріжжі сталася пожежа в екосистемі — ДСНС
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На Запоріжжі сталася пожежа в екосистемі — ДСНС

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Пожежа в екосистемі на Запоріжжі
Рятувальники гасить пожежу, 22 лютого 2024. Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій області

Вчора, 22 лютого, в одному із селищ Запорізького району сталося займання на відкритій території.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, пожежа виникла в одному із селищ Запорізького району. Співробітники ДСНС спільно із Кушугумською місцевою пожежною командою ліквідували загоряння:

На Запоріжжі сталася пожежа в екосистемі — ДСНС
Рятувальники гасить пожежу, 22 лютого 2024. Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій області
"Вогонь охопив 950 кв.м відкритої території. Жертви і постраждалі серед місцевого населення відсутні".

З початку 2024 року рятувальники ліквідували вже 8 пожеж в екосистемах, які знищили 7700 кв.м природничого фонду, зазначили у службі порятунку.

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