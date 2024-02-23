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Смаколики, в'язані шкарпетки та сітки: черкаські школярі передали допомогу військовим
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Смаколики, в'язані шкарпетки та сітки: черкаські школярі передали допомогу військовим

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Учні однієї із черкаських шкіл передали військовим випічку, солодощі, в'язані шкарпетки та сітки. Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення діти влаштували концерт для захисників та волонтерів, аби подякувати за допомогу.

Про це Суспільному повідомив волонтер Віталій Чепелуха.

Смаколики, в'язані шкарпетки та сітки: черкаські школярі передали допомогу військовим
Фото: Суспільне Черкаси

Волонтер Олексій Святенко розповів, що такі заходи стимулюють його рухатись далі:

"З кожним днем нам стає все тяжче й тяжче і тільки в єдності ми зможемо здолати росіян. Коли ми не будемо мати кожен на собі корону, а будемо триматися один одного, підтримувати, і не ділити на своїх і чужих. Дякую за отакі чудові заходи, які дійсно, я скажу відверто, мене стимулюють рухатися далі".

Смаколики, в'язані шкарпетки та сітки: черкаські школярі передали допомогу військовим
Директорка школи Людмила Шарапа. Фото: Суспільне Черкаси

За словами директорки школи Людмили Шарапи, захід організували, щоб привернути увагу на допомогу військовим:

"Захід привернути увагу ще раз на допомогу нашим ЗСУ, ми запросили на захід воїнів, діти ще раз їм подякували за те, що вони роблять все можливе, щоб зберегти нашу державу. Сьогодні ми передаємо різноманітні смаколики, засоби гігієни, мед, зараз такий період, що потрібно хлопцям і зігріватися".

Смаколики, в'язані шкарпетки та сітки: черкаські школярі передали допомогу військовим
Одинадцятикласниця Дарина Фійлоненко. Фото: Суспільне Черкаси

Втім, школярі допомагають військовим ще 2014 року, розповіла одинадцятикласниця Дарина Фійлоненко:

"Ми допомагаємо воїнам з 2014 року, долучаємось дуже активно. Це важливо, саме не зупиняючись робити, оскільки хлопцям потрібна допомога завжди, а не конкретно в якийсь момент. І важливо їм показати те, що ми їх чекаємо, те, що ми їх підтримуємо і їхня справа для нас дуже важлива".

Смаколики, в'язані шкарпетки та сітки: черкаські школярі передали допомогу військовим
Фото: Суспільне Черкаси

Зібране, волонтери передадуть військовим, пояснив Віталій Чепелуха:

"Ми прямуємо до наших черкащан, до наших хлопців, які в одній із штурмових бригад. Їдемо на Ізюмо-Куп’янський напрямок де хлопці нас уже чекають. Будемо ще довантажувати в 4 точках і я думаю, що привеземо все те що хлопці просили. Бо інакше ніяк".

Смаколики, в'язані шкарпетки та сітки: черкаські школярі передали допомогу військовим
Фото: Суспільне Черкаси

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