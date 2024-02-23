На Донеччині затримали жінку, яку підозрюють у державній зраді, За інформацією слідчих, вона передавала інформацію про військові шпиталі та переміщення Сил оборони сину, який воює проти України у лавах так званої "армії ДНР".

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донеччини.

"З квітня 2022 року жінка погодилася на прохання свого сина – представника НЗФ "ДНР", надавати розвіддані про Збройні Сили України на території міст Костянтинівки та Дружківки", — розказали в прокуратурі.

За інформацією слідчих, підозрювана, яка мала проросійську позицію, протягом року збирала інформацію про пересування та розміщення техніки та особового складу Сил оборони України. Також вона надавала інформацію про результати російських обстрілів по приватних будинках, навчальних, культурних закладах та підприємствах. Надсилала фото та відео руйнувань.

Фрагмент листування затриманої з сином, який воює на боці російських окупаційних військ. Фото: СБУ

"Прагнучи допомогти армії РФ "звільнити" Донеччину, вона повідомила про обстріл стабілізаційного пункту, де рятували наших захисників. Прихильниця радянського минулого у своїх повідомленнях виражала ненависть до нашої нації та, зокрема до українських воїнів і правоохоронців", — додали в прокуратурі.

Також підозрювана передавала інформацію про:

розташування командного пункту шифрувального зв'язку;

укриття;

вуличні патрулі й розпізнавальні знаки українських військових;

передислокацію бійців бригади спецпризначення "Азов".

За інформацією пресслужби Служби безпеки України, жінку затримали у Слов'янську, куди вона переїхала з одного з прифронтових міст Донеччини.

"При обшуках у помешканні затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її злочинних дій", — розказали в СБУ.

Наразі їй оголосили підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та взяли під варту.

Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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