Слідчі Служби безпеки України повідомили заочно підозру у державній зраді жителю Івано-Франківщини, який перейшов на бік Росії під час окупації Криму. Йдеться про коломиянина 1991 року народження.

Про це інформують на Facebook-сторінці СБУ в Івано-Франківській області.

Слідчі з'ясували, що у 2011 році чоловіка призвали на строкову військову службу. Його розподілили до військової частини № 3009 Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України в Сімферополі.

Житель Івано-Франківщини, який перейшов на бік Росії під час окупації Криму. Фото: Служба безпеки України в Івано-Франківській області

"Там він склав присягу на вірність українському народу та служив до початку подій, пов’язаних з окупацією АР Крим у 2014 році. Підтримуючи ідеологію Російської Федерації та цінності "руского міра", військовослужбовець не виконав наказ керівництва внутрішніх військ МВС України на вихід із Криму", — йдеться у дописі.

Підозрюваний вступив на службу до військової частини № 6917 внутрішніх військ МВС Росії.

Житель Івано-Франківщини (ліворуч) після окупації Криму вступив на службу до внутрішніх військ Росії. Фото: Служба безпеки України в Івано-Франківській області

Слідчі СБУ оголосили чоловіку підозру у державній зраді за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає до 15 років позбавлення волі.

"Оскільки на цей час фігурант перебуває на непідконтрольній українській владі території, СБУ вживає комплексних заходів для притягнення його до відповідальності", — пишуть на сторінці Служби безпеки України.

Розслідування проводить СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

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