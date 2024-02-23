На Полтавщині у ніч на 23 лютого збили БпЛА: що відомо

У ніч на 23 лютого на території Полтавщини українській військові знищили безпілотники "Shahed-136/131". У цей час в області двічі оголошували про повітряну тривогу.

Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці Повітряного командування "Схід", над Полтавською областю знищили чотири БпЛА. Їх випустили російські військові.

Загалом у ніч на 23 лютого армія РФ обстріляла Україну трьома керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22.

Крім того, випустили 31 БпЛА, з яких українські військові збили 23. Це зробили у межах Полтавської, Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей. Про це стало відомо з офіційного Telegram-каналу Повітряних сил.

У ніч на 23 лютого про повітряну тривогу на Полтавщині повідомляли двічі, загалом вона тривала близько трьох годин.

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