Упродовж 22 лютого на Івано-Франківщині горіла суха трава на майже 5000 метрах квадратних. Рятувальники 17 разів гасили пожежі в екосистемах.

Про це повідомили на сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій області у Facebook.

Як йдеться у дописі, наймасштабніша пожежа виникла в селі Похівка Богородчанської громади. Там горіла суха трава та чагарники. Площа пожежі — 1500 метрів квадратних.

Також рятувальники гасили займання сухостою у селі Прутівка Снятинської громади, де горіла трава на площі 1000 метрів квадратних, та в селі Середній Березів Яблунівської громади — 900 метрів квадратних.

Рятувальники закликають прикарпатців не спалювати сухостій та сміття.

Наслідки пожеж сухої трави в екосистемах:

неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;

руйнування родючого шару ґрунту;

загибель тварин.

Який штраф за спалювання сухої трави

Штраф за спалення сухої трави у разі порушення статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для людей складає від 3060 до 6120 гривень.

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