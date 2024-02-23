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Пошкоджені два будинки – в поліції Сумщини відкрили кримінальні провадження через обстріли з території РФ
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Пошкоджені два будинки – в поліції Сумщини відкрили кримінальні провадження через обстріли з території РФ

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Пошкоджені два будинки – в поліції Сумщини відкрили кримінальні провадження через обстріли з території РФ
Фото: Нацполіція Сумщини

В Нацполіції задокументували наслідки обстрілу Сумщини впродовж 22 лютого. Загалом протягом доби було нараховано 88 ударів армії РФ.

Через російські обстріли були пошкоджені два приватних житлових будинки.

У поліції відкрили кримінальні провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

За інформацією обласної військової адміністрації, за день 22 лютого армія РФ здійснила 10 обстрілів Сумщини, було зафіксовано 50 ударів з різного озброєння. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська та Свеська громади.

Уночі та зранку 23 лютого російська армія 11 разів обстрілювала Сумщину. Усього зафіксовано 44 вибухи – з мінометів та РСЗВ.

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