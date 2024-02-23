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У Львові автомобіль наїхав на жінку
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У Львові автомобіль наїхав на жінку

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У Львові автомобіль наїхав на жінку
ДТП на вулиці Кульпарківській, 22 лютого 2024. Фото: пресслужба поліції Львівської області

Вчора, 22 лютого, близько 18:10, на вулиці Кульпарківській у Львові автомобіль наїхав на жінку. Її доправили в реанімацію.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, водійка автомобіля "BMW Х3", 36-річна львів’янка, наїхала на 42-річну пішохідку. Внаслідок аварії жінка отримала травми. Її доправили до реанімації.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події.

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