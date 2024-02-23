Вчора, 22 лютого, близько 18:10, на вулиці Кульпарківській у Львові автомобіль наїхав на жінку. Її доправили в реанімацію.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.
За даними правоохоронців, водійка автомобіля "BMW Х3", 36-річна львів’янка, наїхала на 42-річну пішохідку. Внаслідок аварії жінка отримала травми. Її доправили до реанімації.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події.
Читати ще