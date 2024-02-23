НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На підсніжники не можна: черкащанам нагадали про заборону відвідування лісу
Вторгнення Росії в УкраїнуЕКОЛОГІЯдовкілляРегіони

На підсніжники не можна: черкащанам нагадали про заборону відвідування лісу

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На підсніжники не можна: черкащанам нагадали про заборону відвідування лісу
Фото: Суспільне Черкаси

На Черкащині з 2022 року діє заборона відвідування лісів. Це стосується і території національного парку "Холодний Яр", зокрема, місць, де квітнуть підсніжники.

Про це повідомили у фейсбуці Кам'янської міськради.

Тимчасову заборону на відвідування лісову ввели згідно з розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 17 листопада 2022 року. Наразі вона діє без змін.

"Заборона стосується не лише загального відвідування лісових масивів, але й відвідування під час цвітіння підсніжника складчастого, що росте на території парку «Холодний Яр», частина якого знаходиться на адмінтериторії Кам’янської громади", — йдеться у повідомленні.

Відвідування лісу під час цього періоду може призвести до негативних наслідків для екосистеми та руйнування унікальних природних процесів, додали у міськраді.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Харків, місто, будинок
Головні новини Харкова та області 24 лютого. Другі роковини повномасштабної війни, трамвай підтримки в Німеччині
Козача Лопань, обстріли, Дергачі
Російські війська завдали ударів по прикордонній Козачій Лопані та сусідніх селищах 24 лютого
Понад 20 свиней загинули внаслідок удару РФ по фермі Вовчанської громади 24 лютого
Понад 20 свиней загинули внаслідок удару РФ по фермі Вовчанської громади 24 лютого
Майже 200 вибухів. Армія РФ обстріляла шість громад Сумщини
Майже 200 вибухів. Армія РФ обстріляла шість громад Сумщини
На початок