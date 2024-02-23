На підсніжники не можна: черкащанам нагадали про заборону відвідування лісу

На Черкащині з 2022 року діє заборона відвідування лісів. Це стосується і території національного парку "Холодний Яр", зокрема, місць, де квітнуть підсніжники.

Про це повідомили у фейсбуці Кам'янської міськради.

Тимчасову заборону на відвідування лісову ввели згідно з розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 17 листопада 2022 року. Наразі вона діє без змін.

"Заборона стосується не лише загального відвідування лісових масивів, але й відвідування під час цвітіння підсніжника складчастого, що росте на території парку «Холодний Яр», частина якого знаходиться на адмінтериторії Кам’янської громади", — йдеться у повідомленні.

Відвідування лісу під час цього періоду може призвести до негативних наслідків для екосистеми та руйнування унікальних природних процесів, додали у міськраді.

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