Головні новини Рівного та області 23 лютого

У нацпарку на Рівненщині вперше зафіксували червонокнижного кота лісового

Кота лісового вперше зафіксували у Дермансько-Острозькому національному природному парку на Рівненщині. Тварину впіймали на фотопастку.

Про це 23 лютого Суспільному розповіла старша наукова співробітниця нацпарку Галина Кальчук.

За її словами, це 16 лютого вперше зареєстрували кота лісового на території парку з часів його створення — 11 грудня 2009 року.

"Ця тварина веде потаємний спосіб життя, селиться поодинці, активна в сутінках та вночі, мабуть, це і є причиною того, що ми його не зустрічали раніше. Варто сказати, що наші природні умови є цілком типовими для його проживання. Водиться в місцях, що добре прогріваються сонцем, з густим травостоєм, старими дуплистими деревами, в чагарнику. Виводкові лігва влаштовує в дуплах дерев, розколинах скель, під купами мертвої деревини і колод, у норах борсука та лисиць, зрідка — на горищах лісових будинків, в очеретяних заростях", — зазначила науковиця.

Галина Кальчук додала, що ймовірними причинами того, що вид лісового кота вважають таким, що зникає, є схрещення його зі свійським, негативна антропогенна діяльність, активна сільськогосподарська діяльність людини.