Головні новини Рівного та області 23 лютого

Новини та події Рівного та Рівненської області 23 лютого 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Знесення гаражів у Рівному: що кажуть люди і влада
Власники майже 30 гаражів у Рівному 23 лютого протестували проти рішення щодо їх знесення. Люди вважають, що ці конструкції не є незаконною забудовою. Представники міської влади наполягають на протилежному.
Аргументи сторін дізналися журналісти Суспільного.
Скільки довгожителів на Рівненщині і що їсти, щоб сповільнити процес старіння
На Рівненщині проживає понад три тисячі довгожителів, тобто тих, кому виповнилося 90 років і більше. 100-літній рубіж подолали 29 людей, повідомила Суспільному директорка департаменту соціального захисту населення ОДА Роза Слободенюк.
На сповільнення процесу старіння організму впливає харчування. Що їсти, щоб прожити довго, в етері "Суспільне. Спротив" розповіла дієтологиня, віцепрезидентка Асоціації дієтологів України Оксана Скиталінська.
У нацпарку на Рівненщині вперше зафіксували червонокнижного кота лісового
Кота лісового вперше зафіксували у Дермансько-Острозькому національному природному парку на Рівненщині. Тварину впіймали на фотопастку.
Про це 23 лютого Суспільному розповіла старша наукова співробітниця нацпарку Галина Кальчук.
За її словами, це 16 лютого вперше зареєстрували кота лісового на території парку з часів його створення — 11 грудня 2009 року.
"Ця тварина веде потаємний спосіб життя, селиться поодинці, активна в сутінках та вночі, мабуть, це і є причиною того, що ми його не зустрічали раніше. Варто сказати, що наші природні умови є цілком типовими для його проживання. Водиться в місцях, що добре прогріваються сонцем, з густим травостоєм, старими дуплистими деревами, в чагарнику. Виводкові лігва влаштовує в дуплах дерев, розколинах скель, під купами мертвої деревини і колод, у норах борсука та лисиць, зрідка — на горищах лісових будинків, в очеретяних заростях", — зазначила науковиця.
Галина Кальчук додала, що ймовірними причинами того, що вид лісового кота вважають таким, що зникає, є схрещення його зі свійським, негативна антропогенна діяльність, активна сільськогосподарська діяльність людини.
"Мікс хмар, сонця і дощу": прогноз погоди на Рівненщині на 24-26 лютого
Хмарність з проясненнями та невеликі опади очікують на Рівненщині найближчими днями. У обласному центрі з гідрометеорології погоду на 24-26 лютого назвали "міксом хмар, сонця і дощу".
Прогноз на 24-26 лютого дали у Facebook обласного центру з гідрометеорології.
У суботу, 24 лютого, погоду визначатиме помірно тепла та волога повітряна маса з південного заходу Європи. Буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер — південний, 9-14 м/с. Температура: вночі — 2-7º тепла, вдень — 9-14º тепла. Атмосферний тиск буде слабо рости.
25 лютого прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі — невеликий дощ, вдень — без істотних опадів. Вітер — південний, 9-14 м/с. Температура: вночі — 3-8º тепла, вдень — 9-14º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.
У понеділок, 26 лютого, очікують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер — південний, 9-14 м/с. Температура: вночі — 3-8º тепла, вдень — 9-14º тепла. Атмосферний тиск буде слабо рости.
У Рівному попрощалися з Олександром Геничем
На майдані Незалежності у Рівному 23 лютого попрощалися з 38-річним солдатом Олександром Геничем. З початком повномасштабного вторгнення він повернувся з роботи за кордоном та пішов на фронт. У військовослужбовця залишилася 5-річна донька.
Стало відомо про смерть трьох військових з Рівненщини
Стало відомо про смерть військових з Рівненщини — Ігоря Вожиєвського з Зарічненської громади, Юрія Серпутька з Немовицкої, Валентина Ковальова з Володимирецької ТГ.
Про це поінформували у Facebook місцевих громад.
Ігор Вожиєвський
Ігор Вожиєвський — житель міста Маріуполь Донецької області. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік працював на заводі "Азовсталь". 22 вересня 2022 року вступив до лав Збройних Сил України.
Сержант Ігор Вожиєвський помер 21 лютого 2024 року в лікарні Дніпра внаслідок вірусної пневмонії.
Прощання із військовим відбудеться 23 лютого. Траурний кортеж в Зарічненську громаду прибуде орієнтовно о 13:00 та рухатиметься по маршруту:
- вул. Харківця;
- вул. Василя Войтовича;
- вул. Лесі Українки;
- вул. Фестивальна;
- площа Героїв Майдану;
- вул. Центральна;
Поховають Ігоря Вожиєвського на кладовищі села Морочне, родом з якого його родичі.
Юрій Серпутько
Юрій Серпутько проживав у селі Зносичі Сарненського району. 37-річний військовий з позивним "Звір" загинув 19 лютого 2024 року під час бойових дій у Харківській області.
Про зустріч загиблого бійця та чин похорону у громаді повідомлять додатково.
Валентин Ковальов
Валентин Ковальов, 1973 року народження, проживав у селищі Володимирець Вараського району.
Про зустріч загиблого бійця та чин похорону у громаді повідомлять додатково.
П'ятий центр життєстійкості на Рівненщині: громада подала заявку на участь в експериментальному проєкті Мінсоцполітики
Березнівська громада подала заявку в Міністерство соціальної політики щодо відкриття у місті центру життєстійкості, де надаватимуть комплексний психосоціальний супровід. На Рівненщині такі центри вже діють у Рівному, Здолбунові та Володимирці.
Про це 22 лютого повідомили у Facebook Рівненської ОВА.
Центри життєстійкості — це експериментальний проєкт Мінсоцполітики.
Міський голова Березного Руслан Пилипчук розповів Суспільному, що наразі очікують офіційного підтвердження долучення їхньої громади до цього проєкту.
"Ми розуміємо потреби громади у створенні такого центру, тому й подали заявку. Це і для наших жителів, і для переміщених людей, яких прийняла громада. Є попереднє підтвердження, що Березне долучилося до програми Мінсоцполітики, чекаємо офіційного", — додав Руслан Пилипчук.
Центри життєстійкості в області вже діють у Рівному, Здолбунові та Володимирці. На черзі — відкриття в Антонівській громаді.
За даними заступниці голови ОДА Людмили Шатковської, центри життєстійкості надають різні види послуг, зокрема, консультації та соціально-психологічна допомога. Це також потенційний безбар'єрний простір для проведення тренінгів та навчань для підвищення соціальної спроможності громади.
За інформацією ОДА, кожна територіальна громада Рівненщини може долучитися до пілотного проєкту і відкрити такий простір для своїх мешканців. Єдина умова участі – виділити та утримувати приміщення. Натомість держава оплатить роботу фахівців та залучених спеціалістів, закупівлю необхідних матеріалів для проведення занять, а також – за підтримки партнерів World Health Organization Ukraine та UNICEF Ukraine – навчатиме надавачів соціальних послуг.