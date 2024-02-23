У селі на Черкащині під час пожежі отримав травми підліток

У селі на Черкащині під час пожежі в житловому будинку підліток отримав травми. Його шпиталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Пожежа у житловому будинку спалахнула 22 лютого у селі Мошни.

"Під час пожежі у житловому будинку, хлопчик 2010 року народження зазнав отруєння продуктами горіння. Його госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні", — розповіла Норовкова.

З її слів, пожежу ліквідували ще до прибуття пожежних розрахунків.

За попередніми даними, причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube