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У Керчі та Севастополі окупанти проведуть святкові салюти із залученням військових РФ
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У Керчі та Севастополі окупанти проведуть святкові салюти із залученням військових РФ

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Севастополь, салют
Салют в окупованому Севастополі. Фото: РІА "Новости Крым"

В окупованих Керчі та Севастополі проведуть святкові салюти на честь "Дня захисника Вітчизни14 жовтня 2014 року Президент Порошенко встановив: щорічно 14 жовтня відзначати День захисника України та скасувати святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, знаного за часів СРСР як "День радянської армії і Військово-морського флоту".", який святкують в Росії 23 лютого.

Приказ провести салюти віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, йдеться у пресслужбі російського оборонного відомства.

"23 лютого 2024 року о 21:00 за місцевим часом здійснити святкові салюти із залученням військових частин Збройних Сил Російської Федерації в столиці нашої Батьківщини місті-герої Москві, в містах-героях Волгограді, Керчі, Мурманську, Новоросійську, Санкт-Петербурзі (місті-герої Ленінграді), Севастополі, Смоленську, Тулі", — ідеться в наказі Шойгу.

Зазначається, що святкові салюти зроблять 30-ма залпами холостих пострілів артилерійських знарядь і пусками феєрверкових виробів салютних установок згідно з наявними нормами витрати боєприпасів і феєрверкових виробів на один артилерійський салют.

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