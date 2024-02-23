Під час благодійного аукціону в Яремчі, що на Івано-Франківщині, зібрали майже 2 мільйони 430 тисяч гривень для бійців 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Про це у Facebook повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

На початку аукціону Світлана Онищук та голова обласної ради Олександр Сич вручили бійцям "десятки" медалі та грамоти, а також відзнаки для волонтерів.

Медалі та грамоти для військових 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Першою продали світлину "Палає" — роботу "небесного фотографа", полеглого на війні бійця 3 окремої гірсько-штурмової бригади Максима Бурди. За неї вторгували 80 тисяч гривень.

Фоторобота "небесного фотографа", полеглого воїна Максима Бурди. Фото: Максим Бурда

Картина художниці Беати Куркуль з підписом Валерія Залужного. Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Найдорожчим лотом стала картина "Борітеся — поборете" франківського художника Богдана Бринського, батька загиблого під Бахмутом воїна Остапа Бринського.

Голова ОВА Світлана Онищук з художником Богданом Бринським. Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Полотно із зображенням Тараса Шевченка продали за 200 тисяч гривень.

Картина франківського художника Богдана Бринського "Борітеся — поборете". Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Всього під час аукціону продали 38 лотів.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube