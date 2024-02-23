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На Франківщині під час аукціону зібрали майже 2,5 мільйона гривень для 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"
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На Франківщині під час аукціону зібрали майже 2,5 мільйона гривень для 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"

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На Франківщині під час аукціону зібрали майже 2,5 мільйона гривень для 10 гірсько-штурмової бригади &quot;Едельвейс&quot;
Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Під час благодійного аукціону в Яремчі, що на Івано-Франківщині, зібрали майже 2 мільйони 430 тисяч гривень для бійців 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Про це у Facebook повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

На початку аукціону Світлана Онищук та голова обласної ради Олександр Сич вручили бійцям "десятки" медалі та грамоти, а також відзнаки для волонтерів.

Нагороди для військових
Медалі та грамоти для військових 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Першою продали світлину "Палає" — роботу "небесного фотографа", полеглого на війні бійця 3 окремої гірсько-штурмової бригади Максима Бурди. За неї вторгували 80 тисяч гривень.

Максим Бурда
Фоторобота "небесного фотографа", полеглого воїна Максима Бурди. Фото: Максим Бурда

Робота художниці Беати Куркуль з підписом Залужного
Картина художниці Беати Куркуль з підписом Валерія Залужного. Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Найдорожчим лотом стала картина "Борітеся — поборете" франківського художника Богдана Бринського, батька загиблого під Бахмутом воїна Остапа Бринського.

Світлана Онищук, Богдан Бринський
Голова ОВА Світлана Онищук з художником Богданом Бринським. Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Полотно із зображенням Тараса Шевченка продали за 200 тисяч гривень.

Картина Богдана Бринського, батька загиблого під Бахмутом воїна
Картина франківського художника Богдана Бринського "Борітеся — поборете". Фото: Facebook/Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Всього під час аукціону продали 38 лотів.

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