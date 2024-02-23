Під час благодійного аукціону в Яремчі, що на Івано-Франківщині, зібрали майже 2 мільйони 430 тисяч гривень для бійців 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
Про це у Facebook повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
На початку аукціону Світлана Онищук та голова обласної ради Олександр Сич вручили бійцям "десятки" медалі та грамоти, а також відзнаки для волонтерів.
Першою продали світлину "Палає" — роботу "небесного фотографа", полеглого на війні бійця 3 окремої гірсько-штурмової бригади Максима Бурди. За неї вторгували 80 тисяч гривень.
Найдорожчим лотом стала картина "Борітеся — поборете" франківського художника Богдана Бринського, батька загиблого під Бахмутом воїна Остапа Бринського.
Полотно із зображенням Тараса Шевченка продали за 200 тисяч гривень.
Всього під час аукціону продали 38 лотів.
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