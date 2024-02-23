Воїн із села Пасічна, що на Івано-Франківщині, Михайло Федушко отримав нагороду "Золотий хрест". Головнокомандувач ЗСУ підписав наказ про відзначення військовослужбовця 5 жовтня 2023 року.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Пасічнянської громади.

"Михайло Михайлович у перших рядах став на захист рідної землі. На війну пішов добровольцем, залишивши вдома одиноку матусю та малих сестер. Щиро вітаємо нашого захисника з отриманням високої нагороди! Дякуємо за стійкість і відвагу! Бажаємо міцного здоров’я, чекаємо вдома з перемогою", — йдеться у дописі.

Що відомо про відзнаку "Золотий хрест"

Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються рядові та сержанти Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування та вартової служби у повсякденній діяльності.

Цю нагороду, як правило, отримують військові, яких раніше відзначали нагрудним знаком "Сталевий хрест" або у разі здійснення бійцем визначного вчинку.

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