"Старлінки", дрони та автівки: броварчани передали допомогу військовим

Громади Київщини продовжують допомагати бійцям Збройних сил України. Зокрема, броварчани направили на фронт для українських військових автівку та безпілотники.

Про це повідомив у Facebook міський голова Ігор Сапожко.

Зазначається, що автомобіль-пікап придбали за кошти місцевого бюджету. Також українським бійцям направили два "Старліники", 50 дронів, кілька бухт металевої сітки, мотопомпи, пожежні "рукави" та інші необхідні речі.

"Вдячний за співпрацю благодійному фонду "Гуртом.UA" та Асоціації українців в Ірландії, які передали карету "швидкої допомоги" для військових парамедиків. Автомобіль повністю укомплектований медичним обладнанням та стане в нагоді, рятуючи життя нашим воїнам", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Броварах за кошти міського бюджету придбали два позашляховики для підрозділу територіальної оборони. Вартість одного авто — 800 тис. грн. Також міська рада виділила 12 млн гривень на закупівлю вантажних автомобілів-тягачів на потреби ЗСУ.

Бучанська громада передала на фронт карету "швидкої" допомоги. Автівка поїхала на передову до 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов". Жителі продовжують збирати гроші на закупівлю безпілотників.

Що відомо про допомогу Київщини військовим

Київська обласна військова адміністрація направила військовим позашляховики. Також бійцям 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців привезли 96 дронів, вантажівки КрАЗ, автокран, екскаватор і мікроавтобус. Отримали українські військовослужбовці і велику партію хімічних грілок та інше обладнання.

На початку цього року в Ірпені за кошти міського бюджету придбали ударні та розвідувальні БпЛА. Їх передадуть бійцям бригади "Буревій" Національної гвардії.

Місцеві жителі виготовляють окопні свічки, щоб передати на фронт українським захисникам. Наразі поновили процес виготовлення свічок працівники комунального підприємства "Управління благоустрою міста".

Наприкінці 2023 року депутати Ірпінської міської ради ухвалили міський бюджет-2024. В кошторисі передбачили 15 мільйонів гривень на програму системної допомоги військовим.

Бучанська громада на Київщині передала два автобуси і позашляховик для ЗСУ. Позашляховик Chevrolet та два автобуси Mercedes-Benz служитимуть 47-ій окремій мехбригаді. Також коштом місцевого бюджету придбали 10 дронів Mavic 3. Їх передали воїнам у найгарячіші точки. На придбання дронів виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Жителі Здвижівського старостинського округу виготовили більше 500 маскувальних сіток. Їх вже відправили військовим на передову. На Макарівщині збирали подарунки для земляків, які захищають країну від російської агресії. На передову відправили продукти та гуманітарну допомогу загальною вагою близько 7 тонн.

Наприкінці жовтня 2023 року Київрада виділила для українських військових 1,5 млрд гривень. Із них 300 мільйонів грн додали на фінансування програми "Захисник Києва". У грудні депутати ухвалили бюджет столиці на 2024 рік. На допомогу Збройним силам передбачили 1 млрд гривень.

Національний академічний театр ім. Івана Франка у Києві передав на фронт 100 дронів через благодійний фонд "КІТИКИ". Безпілотники придбали за касові збори благодійної вистави "Конотопська відьма".