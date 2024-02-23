У Коломиї, що на Івано-Франківщині, 24 лютого оголосили днем тиші за загиблими у російсько-українській війні.

Про це у Facebook повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.

"Тихою молитвою цьогоріч вшануємо тих, хто береже нас від росіян. Тих, хто поклав життя за нас. 24 лютого стане днем тиші у громаді. Я звертаюся до всіх: утримайтеся у цей день від публічних заходів, святкувань та будь-яких інших подій", — ідеться у дописі.

24 лютого о 9:00 у Коломийській громаді триватиме загальнонаціональна хвилина мовчання. Про неї повідомлять з гучномовців.

О 14:00 на Алеї слави у Коломиї відбудеться панахида за полеглими на війні. У храмах міста проведуть служби Божі, у яких молитимуться за Україну, військових, волонтерів, капеланів та людей, які працюють на перемогу.

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