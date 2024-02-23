У Дніпрі у ніч на 23 лютого "шахед" влучив у багатоповерхівку. Станом на 7:30 відомо про вісьмох поранених. Під завалами досі шукають людей.

Який вигляд має місце події — дивіться у фоторепортажі Суспільного.

Внаслідок влучання дрона три квартири на восьмому та дев'ятому поверсі повністю зруйновані. Ще дві — пошкоджені.

Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Також зачепило й автівки, що були припарковані у дворі будинку.

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Уламками пошкодило й гараж одного з місцевих.

Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Крім того, у будинках, розташованих поруч, вибило вікна.

Фото: Суспільне Дніпро

На місці події працюють рятувальники, поліцейські та Нацгвардія. Тривають пошукові роботи.

Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Зокрема, під завалами шукають 59-річну мати дніпрянки Євгенії.

Фото: Суспільне Дніпро

За словами заступника очільника ОВА Андрія Кульбача, жителів першого та другого під'їздів будинку евакуювали.

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Мешканцям пошкодженого будинку надають психологічну допомогу. Також розгорнули пункт обігріву.

Фото: Суспільне Дніпро

Правоохоронці на місці події приймають заяви про пошкоджене майно.

Фото: Суспільне Дніпро

Волонтери видають місцевим гуманітарну допомогу. Зокрема, матеріали, аби закрити пошкоджені вікна.

Фото: Суспільне Дніпро

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