У Дніпрі у ніч на 23 лютого "шахед" влучив у багатоповерхівку. Станом на 7:30 відомо про вісьмох поранених. Під завалами досі шукають людей.
Який вигляд має місце події — дивіться у фоторепортажі Суспільного.
Внаслідок влучання дрона три квартири на восьмому та дев'ятому поверсі повністю зруйновані. Ще дві — пошкоджені.
Також зачепило й автівки, що були припарковані у дворі будинку.
Уламками пошкодило й гараж одного з місцевих.
Крім того, у будинках, розташованих поруч, вибило вікна.
На місці події працюють рятувальники, поліцейські та Нацгвардія. Тривають пошукові роботи.
Зокрема, під завалами шукають 59-річну мати дніпрянки Євгенії.
За словами заступника очільника ОВА Андрія Кульбача, жителів першого та другого під'їздів будинку евакуювали.
Мешканцям пошкодженого будинку надають психологічну допомогу. Також розгорнули пункт обігріву.
Правоохоронці на місці події приймають заяви про пошкоджене майно.
Волонтери видають місцевим гуманітарну допомогу. Зокрема, матеріали, аби закрити пошкоджені вікна.
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