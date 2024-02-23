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Стріляли з артилерії: як минула доба на Миколаївщині
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Стріляли з артилерії: як минула доба на Миколаївщині

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Стріляли з артилерії: як минула доба на Миколаївщині
Пошкоджений будинок. Ілюстративне фото: Суспільне Миколаїв

Протягом 22 лютого та вранці 23-го російські війська сім разів атакувати громади Миколаївщини з артилерії.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Другий день поспіль армія Росії завдає ударів по Галицинівській громаді. Обстріли фіксувалися 23 лютого о 04:55. Цього разу російські військові стріляли з артилерії. Ніхто не травмувався.

Також 22 лютого о 17:32, 19:07 та сьогодні вночі, 23 лютого, о 02:14 армія РФ завдавала артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади. Загиблих немає.

22 лютого о 08:12, 08:20 та 09:25 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає., повідомили у Миколаївській ОВА.

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