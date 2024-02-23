НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили 11 крупнокаліберних гармат РФ та ліквідували 54 російських військових
ЗСУАРМІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили 11 крупнокаліберних гармат РФ та ліквідували 54 російських військових

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсонщина, лівобережжя, Сили оборони
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби на лівобережжі Херсонської області Сили оборони ліквідували 54 російських військових.

Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

"Також вдалося знищити та пошкодити 11 артилерійських крупнокаліберних гармат, шість мінометних розрахунків і три станції радіоелектронної боротьби. Це той потенціал, яким вони намагаються захищати свої FPV-дрони, ланцети, безпілотники іншої модифікації, з яких скидають осколкові боєприпаси на цивільне населення правого берега", — розповіла Гуменюк.

Крім цього, за минулу бойову добу зафіксували п'ять спроб штурмів армії РФ, але без використання техніки. Як додала, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня, це були суто піхотні групи відділення, які висувалися з трьох різних напрямків.

"Вони намагались стрілецьким вогнем атакувати українські підрозділи, але штурми вдалося відбити, ворог був змушений відійти", — каже Наталія Гуменюк.

Пізніше у Силах оборони повідомили, що за добу на лівобережжі Херсонщини також знищили два зенітно-ракетних комплекси "Тор-М2" і "Стріла-10", РСЗВ "Град", три комплекси радіоелектронної боротьби, два комплекти антенних систем, радіостанцію, човен, чотири одиниці автомобільної техніки, командно-спостережний та спостережний пункти, пункт управління БпЛА, чотири польових склади боєприпасів та вісім інженерно-фортифікаційних споруд армії РФ.

Раніше Гуменюк повідомила, що за добу Сили оборони півдня знищили щонайменше 60 військових армії РФ, які поводили тренування на полігоні поблизу Подо-Калинівки на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
ЗСУ, Нагорода, Герой України, Золота Зірка, Житомирщина
Президент України нагородив орденом "Золота зірка" капітана Максима Данильчука з Житомирщини
Діти
"Наш тато тепер янгол-охоронець": історії дітей загиблих військовослужбовців.СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Понад рік вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника
Понад рік вважали безвісти зниклим: на Черкащині поховали полеглого захисника
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 69 бойових зіткнень з російською армією — Генштаб
На початок