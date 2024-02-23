Протягом минулої доби на лівобережжі Херсонської області Сили оборони ліквідували 54 російських військових.

Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

"Також вдалося знищити та пошкодити 11 артилерійських крупнокаліберних гармат, шість мінометних розрахунків і три станції радіоелектронної боротьби. Це той потенціал, яким вони намагаються захищати свої FPV-дрони, ланцети, безпілотники іншої модифікації, з яких скидають осколкові боєприпаси на цивільне населення правого берега", — розповіла Гуменюк.

Крім цього, за минулу бойову добу зафіксували п'ять спроб штурмів армії РФ, але без використання техніки. Як додала, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня, це були суто піхотні групи відділення, які висувалися з трьох різних напрямків.

"Вони намагались стрілецьким вогнем атакувати українські підрозділи, але штурми вдалося відбити, ворог був змушений відійти", — каже Наталія Гуменюк.

Пізніше у Силах оборони повідомили, що за добу на лівобережжі Херсонщини також знищили два зенітно-ракетних комплекси "Тор-М2" і "Стріла-10", РСЗВ "Град", три комплекси радіоелектронної боротьби, два комплекти антенних систем, радіостанцію, човен, чотири одиниці автомобільної техніки, командно-спостережний та спостережний пункти, пункт управління БпЛА, чотири польових склади боєприпасів та вісім інженерно-фортифікаційних споруд армії РФ.

Раніше Гуменюк повідомила, що за добу Сили оборони півдня знищили щонайменше 60 військових армії РФ, які поводили тренування на полігоні поблизу Подо-Калинівки на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області.

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