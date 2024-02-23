Підтримка військових, забезпечення оборони, відбудова Київщини, соціальний захист населення, зміцнення економіки — основні пріоритетні напрямки розвитку регіону.

Про це інформує пресслужба Київської обласної військової адміністрації із посиланням на очільника КОВА Руслана Кравченка.

Зазначається, що наразі разом із районами, громадами та бізнесменами на потреби мобільних вогневих груп область передала 75 пікапів з усім необхідним обладнанням. Регулярно регіон підтримує 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців та 114 ТРО. Їм направили: понад 1 тис FPV дронів, вантажівки MAN та КрАЗ, автокран, екскаватор та мікроавтобус, пікапи тощо.

Стововно відновлення після повномасштабного російського вторгнення, то із 29 тис. пошкоджених об'єктів відновили 17 тис. Більшість — багатоквартирні та приватні будинки — 15,3 тис. Також продовжується робота над облаштуванням укриттів у освітніх закладах.

"Наразі їх понад 1,2 тис. Створили 2,5 тис. додаткових місць в дитсадках, забезпечуємо школи потрібною технікою для якісної освіти. Передали освітнім закладам 83 шкільні автобуси. Активно впроваджуємо реформу шкільного харчування, ініційовану Першою леді Оленою Зеленською", — сказав Кравченко.

Київщина продовжує підвищувати якість надання медичних послуг. Торік виділили 180 млн грн на придбання ліків, необхідного обладнання, реконструкцію та капітальні ремонти медзакладів. Створили проєкт "Ментальне здоров'я — нейромережа Київщини".

У КОВА повідомили, що також у Київському обласному реабілітаційному центрі створили центр національної мережі RECOVERY, де вже побували понад 200 військових. Матеріальну допомогу за кошти обласного бюджету виплатили понад 1,5 тис. ветеранам війни та членам їхніх сімей на суму понад 57 млн грн. У області проживає понад 330 тис. внутрішньо переміщених осіб.

"Київщина у п'ятірці лідерів серед бізнес привабливих регіонів. Торік в області зареєструвалося майже 14 тис. нових суб'єктів господарювання. Стимулюємо інвестиційну привабливість регіону та підтримуємо бізнес", — зауважив голова КОВА.

За його словами, на нинішній рік теж запланована низка завдань, яка потребує ресурсів та тісної співпраці всіх зацікавлених.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області були зруйновані чи пошкоджені понад 28 тисяч об'єктів. Основний "удар" припав на житло — 24,3 тис. будівель. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адмінбудівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

У травні 2023 року стартувало комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків в Ірпені біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе. Станом на 1 лютого цього року капітально відремонтували 31 приватний будинок. З нуля будують ще 30 домівок.

На кінець 2023 року на Київщині відновили повністю або частково понад 16,5 тисяч об'єктів. Із них 15 тисяч — це багатоквартирні та приватні житлові будинки.

Минулого року на Київщині створили Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти держбюджету протягом 2022 року.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати всі етапи відновлення від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.