У Кропивницькому планують відремонтувати стоматполіклініку

У Кропивницькому планують капітальний ремонт стоматологічної поліклініки на вулиці Шевченка. Робитимуть це за кредитні гроші від Європейського інвестиційного банку, які спрямують громаді у вигляді субвенції .

Приміщення за адресою вулиця Шевченка, 36 збудоване у 1961 році і його капітальний ремонт до цього часу не проводився, повідомив керівник пресслужби міської ради Сергій Якунін. У закладі обслуговують 300 тисяч людей, 22 тисячі з них — це переселенці.

Проєкт має на меті створення сучасної стоматологічної клініки для дорослих та дітей, зокрема терапевтичної, хірургічної, ортопедичної амбулаторії. Приміщення планують зробити доступним для людей з інвалідністю та енергоефективним.

Загальна кошторисна вартість будівництва – 54,7 мільйона гривень, термін реалізації проєкту — 16,5 місяців.

Капітальний ремонт запланували у рамках "Програми з відновлення України" – Україна ратифікувала відповідну фінансову угоду із Європейським інвестиційним банком.

Відповідно до цієї угоди передбачається залучення 340 мільйонів євро на фінансування проєктів з відновлення соціальної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального господарства у регіонах, що постраждали внаслідок війни Росії проти України, а також у тих, що зазнали найбільшого навантаження через наплив переселенців.

Проєкт стартуватиме після відповідного рішення сесії, тендеру та визначення підрядної організації.