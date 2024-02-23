Відключення електроенергії у Запоріжжі 23 лютого: адреси

Сьогодні, 23 лютого, у Запоріжжі з 9:00 до 17:00 в деяких будинках не буде електроенергії. Відключення пов'язане з проведенням планового ремонту електрообладнання.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Зокрема, найбільше без світла буде будинків на таких вулицях:

вул. Софії Перовської 13, 14, 14 Г, 15, 21;

вул. Олександра Невського 89-99, 103-121, 112-118, 122-144, 101;

вул. Сталеварів 21, 26, 28, 28 а, 30, 30 а, 32;

вул. Каспійська 63, 63 а, 65, 68, 68 а, 69 а, 70-106, 71;

вул. Чудова 115-129, 132-148;

пр. Моторобудівників 12 – 28, 22 б, 22 в, 24 а, 26 а;

вул. Фазанова 31-49, 32-56;

вул. Радіо 51, 53, 18 а, 18 б, 18/2, 20, 22;

вул. Ракетна 1 а, 3, 13, 27, 31, 35 а, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28-40;

вул. Антарктична 17-21, 45-51, 30-50, 50 а;

вул. Морфлотська 3-57, 16-28, 34-50, 43, 31;

вул. Тополіна 35, 37, 41, 39, 39 а, 43, 32, 34, 34 а;

вул. Незалежної України 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26;

пр. Соборний 220, 222, 222 а, 222 б, 222 в, 224, 224 а.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.

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