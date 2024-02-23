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Сімсот тридцятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
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Сімсот тридцятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Сімсот тридцятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Робота українських військових. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Ніч з 22 на 23 лютого в Одеській області пройшла без сигналів повітряної тривоги, увечері напередодні російська армія випустила по Одещині "шахеди" та ракети. Унаслідок влучання уламків безпілотника загинуло три людини. Більше про події у регіоні читайте у хроніці.

Росія атакувала Одесу дронами, пошкоджено житловий будинок, є травмовані

Ввечері 23 лютого російська армія атакувала Одесу дронами. Внаслідок цього пошкоджено житловий будинок, з-під завалів дістали трьох людей. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова ОВА Олег Кіпер.

Поранених у важкому стані ушпиталили. Пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати люди.

Повітряну тривогу оголосили в області близько 20:45. Пізніше у Повітряних силах кілька разів інформували про рух російських безпілотників в області та місті.

На Одещині священник УПЦ МП сховав 10-річного хлопчика у катафалку, щоб доставити до кордону чоловіка

В Одеській області священник УПЦ МП намагався переправити до Молдови чоловіка. Для цього використав 10-річну дитину і катафалк. Про таке 23 лютого повідомили у Держаній прикордонній службі.

Катафалк під керуванням 45-річного священнослужителя зупинили на транзитній ділянці автодороги "Одеса-Рені". Щоб кількість людей у машині збіглася на виїзді з транзитної дороги, водій заховав у катафалку – під відрами, шинами та ковдрою — 10-річного хлопчика, сина односельця, стверджують у ДПСУ.

На Одещині священник сховав дитину у катафалку, щоб доставити до кордону чоловіка
Затримані. Затримані. Фото: Державна прикордонна служба України

На Одещині судитимуть посадовця військової частини за підозрою у використанні бійців для будівництва дому тещі

В Одеській області судитимуть посадовця військової частини за підозрою у використанні бійців для будівництва дому для своєї тещі. Про це 23 лютого повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, заступник командира батальйону одної з військових частин Одещини майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок.

Відповідну вказівку чоловік дав у серпні 2022 року: бійці замість виконання своїх обов’язків мали будувати маєток для його тещі під Одесою. Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим.

Прокуратура почала розслідування за фактом атаки по Одесі

Прокуратура почала розслідування повітряної атаки на Одесу 22 лютого, внаслідок якої загинули троє людей. Про це 23 лютого повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, унаслідок ворожої атаки зруйновано цивільне підприємство, загинуло троє людей, їх особисті дані встановлюються. Також з'ясовується повний перелік руйнувань.

Наразі прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Генштаб: вночі збили 23 "шахеди", росіяни намагаються прорвати оборону на Мар'їнському напрямку

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети та БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 23 ударні БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. На Мар’їнському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати оборону українських військ. Загалом військо РФ завдало 3 ракетні та 83 авіаційні удари, здійснило 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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