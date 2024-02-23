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Армія РФ за минулу добу завдала 401 удар по 9 населених пунктах Запорізької області
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Армія РФ за минулу добу завдала 401 удар по 9 населених пунктах Запорізької області

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Росіяни обстріляли Запорізьку область 22.02.2024
Наслідки обстрілів, Запорізька область, лютий 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 22 лютого, російські військові 401 раз обстріляли територію 9 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 23 лютого, повідомили в Запорізькій ОВА.

Військові РФ 401 раз атакували міста та села Запорізької області:

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 22 лютого 2024 року
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 22 лютого 2024 року. Фото: ЗОВА
  • 16 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляли Роботине;
  • 105 БпЛА атак здійснили по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці, Новоданилівці й Новоандріївці;
  • 280 артилерійських ударів завдали по Гуляйполю, Оріхову, Роботиному, Новоданилівці, Новодарівці, Новоандріївці, Малинівці та П'ятихаткам.
Армія РФ завдала 401 удар по 9 населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 22 лютого 2024 року. Фото: ЗОВА
"Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Водночас на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили п'ять атак армії РФ західніше Вербового та в районі Роботиного повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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