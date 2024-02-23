22 лютого волонтерці з Житомира Юлії Качанюк на митниці в пункті пропуску Рава-Руська на Львівщині не віддали два авто, які везли з Польщі для українських військових. У Львівській митниці прокоментували ситуацію і пообіцяли посприяти тому, аби автівки повернули.

Про те, що на митниці так і не віддали автівки, які затримали кілька днів тому, написала ввечері 22 лютого на своїй сторінці в мережі Facebook сама Юлія Качанюк.

У коментарі Суспільному ввечері 22 лютого Юлія Качанюк розповіла, що на митниці в Раві-Руській 22 лютого їй не віддали дві пригнані нею автівки до моменту з'ясування обставин.

"Нам потрібні були авто для наших військових, для цього ми звернулися до вінницької благодійної організації "Героям слава". Ми автівки придбали, нам зробили відповідні супровідні листи від цієї благодійної організації. 16-17 лютого ми поїхали забирати автівки. В Польщі нас пропустили на митниці без жодних проблем. А от на митниці в Раві-Руській нам ці автівки не віддали до з'ясування обставин. З'ясувалося, що їм не подобається благодійна організація, на яку вони були завезені. Ніч нас перевіряла СБУ — ми надавали докази, що ми є волонтери. Вони з нас сміялися, мовляв, як такі машини можуть йти на військо. Ми відповіли, що якими були побажання військових, такі авто і веземо. Нас протримали нормальну кількість годин в холодних умовах на митниці. Зранку випустили з речами, листами і словами про те, що ми 22 лютого зможемо приїхати і забрати машини", — розповіла Юлія Качанюк.

За словами волонтерки, 22 лютого вони приїхали забирати авто, але їм повідомили, що автівки не віддадуть.

"Ми приїхали, але нам сказали, що автівки тепер передані в СБУ, прокуратуру і поліцію і тепер нашими автівками займаються вони. Йдеться про дві автівки: семимісний Citroen Picasso і про Mercedes. Сітроен розрахований на перевезення більшої кількості людей, для поїздки позиціями таке авто, звісно, не годиться. Але авто військовим треба не лише, щоб їздити по позиціях. Авто потрібне ще й для перевезень і завантажень. Ще одне авто — це повнопривідний мерседес, перероблений з пневмо на пружини. З нас сміялися, що ці авто не для гуманітарки і що ми не є волонтери. Працівник СБУ запитував мене, чи впевнена я, що ці авто потраплять саме до військових, на що я відповіла, що я сама їх доставляю військовим, тому можу бути певна цього. Я показала фото, а він мені відповів, що може зробити тисячу таких фотографій. Зараз я шукаю гроші, щоб купити авто, бо хлопці його чекають. В машинах у нас гуманітарка і їжа, яка згниє, але всім байдуже. Нам нічого не віддали", — сказала Юлія Качанюк.

З її слів, правоохоронці запідозрили громадську організацію "Героям слава" у тому, що вони торгують автівками, які переправляють з-за кордону.

"Вони заблокували нам автівки, а ми як дурні катаємося з Житомира на Львівщину по 500 кілометрів. Одну автівку я придбала за власний кошт, так як в мене чоловік у командуванні. А на друге авто донатили люди, які зараз в шоці, що ми будемо передавати військовим у суботу. Донатили родичі, колеги хлопців. Я вже раз завозила їм автівку на куп'янський напрямок, але її розтрощили. Зараз їм потрібне авто на Лиман. І тепер вони просто без нічого. За кожну з цих автівок ми заплатили по 160 тисяч гривень", — каже волонтерка.

У пресслужбі Львівької митниці Суспільному 22 лютого ввечері пообіцяли, що спочатку розберуться з ситуацією, а тоді даватимуть офіційні коментарі.

22 лютого о 21:20 виконувач обов'язків начальника Львівскої митниці Андрій Кузнік прокоментував на своїй сторінці у мережі Facebook ситуацію з вилученням автівок у житомирької волонтерки.

"Повідомляю, що на даний час співробітниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці спільно з правоохоронними органами перевіряється інформація про використання даних громадської організації для ввезення транспортних засобів. Сподіваюсь завтра буде апдейт по даному питанню після отримання офіційних документів від правоохоронних органів", — написав Андрій Кузнік.

За пів години по тому Юлія Качанюк опублікувала на своїй сторінці пост із відео про те, що ситуацію вдалося владнати.

"Ми на півдорозі додому. Зі мною зв’язався, за що я дуже вдячна йому, виконуючий обов’язки митниці львівського напрямку Андрій Кузнік. Він надав мені інформацію про те, що автівки ми зможемо дістати з митниці, в особистому порядку кожен буде співпрацювати зі слідством. Завтра (23 лютого — ред.) будуть документи у головного митника, потім із цими документами ми будемо знати, до кого звернутися, щоб назад повернути наші автівки і доставити їх нарешті нашим хлопцям. Я вдячна львівській митниці, тому що вони ефективно зреагували і роз’яснили ситуацію. Ми нарешті знаємо, куди нам, що нам, до кого і як", — сказала житомирська волонтерка.

23 лютого о 14:10 у коментарі Суспільному Юлія Качанюк сказала, що очікує на дзвінок від Андрія Кузніка, який має їй повідомити про вирішення ситуації з автівками.

"Андрій Кузнік написав мені сьогодні і повідомив, що сьогодні він матиме на руках документи про те, що митниця передала в прокуратуру і СБУ документи по нашим автівкам. І потім з кожним із волонтерів, який віз свої автівки через дану благодійну організацію, окремо працюватиме прокурор, і кожен з волонтерів буде індивідуально приїжджати і забирати свої автівки. Благодійна організація "Героям слава" теж з розумінням поставилася до цієї ситуації і дала мені від себе іншу ще кращу автівку. Поки що вона у мене, але якщо мені повернуть наші машини, то я віддам ту автівку благодійній організації назад. Завтра (24 лютого — ред.) я мала везти машини нашим військовим на Лиман, але наразі поїздку довелося відмінити. Волонтери відгукнулися і знову приготували необхідну їжу, яку я мала везти хлопцям, і я вислала все посилками через Нову Пошту. А поки сиджу і чекаю результатів вирішення ситуації по наших автівках", — розповіла Юлія Качанюк.

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