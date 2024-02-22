Парламент сьогодні 22 лютого проголосував низку законопроєктів, зокрема про корпоративне управління держпідприємств та про прибутки оборонних підприємств.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, законопроєкти є важливими для прогресу України та зміцнення відносин із міжнародними партнерами.

"Це частина нашої євроінтеграційної роботи та важливий маркер співпраці з усіма партнерами. Адже в управлінні підприємствами впроваджується чіткий, зрозумілий інструмент. Розширюються повноваження наглядових рад, незалежні члени яких обираються за прозорою процедурою", — написав Шмигаль щодо законопроєкту про корпоративне управління підприємств.

Щодо законопроєкту, що стосується прибутків оборонних підприємств, глава уряду пояснив, що згідно з законом, вдосконалюється регулювання ціноутворення на контракти із закупівель, що укладені без відкритого тендера або виконуються під час воєнного стану.

"Це дасть можливість розв’язати наявну проблему, через яку оборонним підприємствам, що беруть участь у державних закупівлях для потреб армії, було заборонено отримувати прибуток", — додав Шмигаль.

У Мінцифри до цього повідомили, що Верховна рада схвалила законопроєкт, який дає змогу українським громадянам, що через війну втратили житло, використати сертифікат "єВідновлення" для купівлі домівки за програмою "єОселя".