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Керівник Черкаської ОДА розповів, де був, коли розпочалася повномасштабна війна
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Керівник Черкаської ОДА розповів, де був, коли розпочалася повномасштабна війна

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Керівник Черкаської ОДА розповів, де був, коли розпочалася повномасштабна війна
Фото: Суспільне Черкаси

Станом на 24 лютого 2022 року нинішній керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець вже обіймав посаду в ОДА.

Вдосвіта, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, був у Києві, розповів під час прямого етеру на "Українському радіо Черкаси".

Нині Ігор Табурець очолює обласну військову адміністрацію. На той час вона ще не мала доданку "військова".

"Я вже працював на той час радником голови ОДА. 24 лютого 2022 року застав у Києві. Було відчутно, що Київ потерпає від обстрілів. Я знаходився якраз неподалік від аеродрому. Виїхав і десь о 6:30 вже був у Черкасах. Планували як діяти, що робити і куди концентрувати зусилля. О дев'ятій ранку ми провели першу нараду, щоб визначити порядок дій та скоординувати роботу екстрених служб, силовиків та військових підрозділів. Також подбали про функціонування економічної складової, щоб дати можливість усім структурам, які мають функціонувати в будь-якому випадку, працювати стабільно", — розповів він.

Надалі, додав посадовець, такі наради проводили щоденно.

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