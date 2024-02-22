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Волинянин отримав грант від держави на будівництво теплиць
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Волинянин отримав грант від держави на будівництво теплиць

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Теплиця, збудована за грантові гроші
Теплиця, збудована за грантові гроші, лютий 2024 рік. Фото: Волинська ОВА

Власник горохівського фермерського господарства Тарас Щерблюк отримав 3,5 мільйони гривень грантових коштів на будівництво теплиць.

Чоловік минулого року подав заявку через портал "Дія" та одержав грантові кошти, які спрямував на будівництво модульних теплиць, повідомили в обласній військовій адміністрації.

За умовами програми 70% вартості проєкту покрила держава, ще 30% коштів додав фермер. Завдяки проєкту на площі 0,8 га завершується будівництво 11 теплиць.

Збудовані теплиці
Збудовані теплиці. Фото: Волинська ОВА

Одна із них – теплиця-розсадник вже функціонує. У закритому ґрунті висаджено перші саджанці огірка, врожай якого очікують на початку травня.

Урожай огірків очікують у травні
Урожай огірків очікують у травні. Фото: Волинська ОВА

Обов'язковою умовою надання гранту від держави є створення робочих місць. Як каже Тарас Щерблюк, він працевлаштував 12 робітників.

Фермер Тарас Щерблюк та дві працівниці
Фермер Тарас Щерблюк та дві працівниці. Фото: Волинська ОВА

Фермер розповів, що з 2012 року підприємство спеціалізується на садівництві, зокрема, вирощуванню яблунь та вишні. Теплиці – новий напрям діяльності, який вирішив розвивати, дізнавшись про можливість отримання гранту від держави.

Всього фермер планує збудувати 11 теплиць
Всього фермер планує збудувати 11 теплиць. Фото: Волинська ОВА

Як зазначили в обласній військовій адміністрації, за урядовою програмою безповоротних грантів "єРобота" у 2023 році волинські аграрії залучили 55,2 мільйона гривень, в області створено 150 нових робочих місць.

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